Conte duro in conferenza: “Ho capito che a Napoli tante cose non si possono fare”

Alla vigilia della sfida tra Monza e Napoli, Antonio Conte è tornato a parlare davanti ai microfoni con la solita carica e lucidità. La conferenza stampa pre-partita ha offerto spunti interessanti non solo in vista del match, ma anche per comprendere meglio lo stato d’animo della squadra e le ambizioni dell’allenatore salentino in questa fase delicata della stagione.

Tra analisi tattiche, aggiornamenti sulla rosa e qualche messaggio rivolto all’ambiente, Conte ha ribadito il suo approccio determinato e la volontà di chiudere al meglio il campionato.

Le parole di Conte prima di Monza-Napoli

“C’è prima di tutto da conquistare il piazzamento in Champions. Al di là di tutto, avremo l’opportunità di avvicinarci, facendo un buon risultato, ad un traguardo prestigioso e non preventivabile ad inizio anno. Ma noi l’abbiamo detto, siamo lì, chiaramente cercheremo di dar più fastidio possibile fino alla fine”.

“Sono state dette tante cose ad inizio d’anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E’ stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese. In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare”.

“Complimenti all’Inter, in semifinale battendo una squadra forte, da persona di calcio che ha l’Inter come avversaria vanno fatti i complimenti. Non c’era bisogno di questa partita per capire quanto fosse forte, non a caso è in corsa su tutte le competizione e questo rafforza il campionato che stiamo facendo. E’ qualcosa di importante. E’ un bene per il calcio italiano, negli ultimi anni s’è sempre fatto rispettare, c’è poco da dire, intensità non intensità, è il terzo anno consecutivo… può essere un anno per caso, ma se accade ogni anno significa che il calcio italiano è di livello. Su Buongiorno monitoriamo la situazione, vediamo, non mettiamo date e fretta, è una situazione in fase di difensori molto critica ma alibi zero. Domani si va in campo per vincere, punto e basta”.