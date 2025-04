ULTIM’ORA/ Inter, Inzaghi perde un titolarissimo in attacco: tegola enorme per i nerazzurri

L’Inter perde Marcus Thuram a 48 ore dalla sfida contro il Bologna. Per l’attaccante nerazzurro c’è apprensione massima, e i tempi di recupero sono del tutto incerti. Per Inzaghi una perdita pesantissima visto il ciclo durissimo di partite.

Domenica con tutta probabilità in campo ci sarà il grande ex Marko Arnautovic a sostituire il francese, la speranza per Inzaghi è quella di riavere il calciatore per la sfida di Champions League contro il Barcellona in programma a fine mese.

Il comunicato dell’Inter sulle condizioni di Marcus Thuram

“Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.