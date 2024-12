San Giorgio, il sindaco esulta: “Terminata la rotonda, così salviamo i pedoni”

Terminata la rotonda di via Palmiro Togliatti a San Giorgio a Cremano, con il sindaco Giorgio Zinno che dà l’annuncio, festante, sui social. Si tratta di un’infrastruttura fortemente voluta dai cittadini, che avevano intrapreso una raccolta firme, in un luogo fortemente caratterizzato dal verificarsi di incidenti stradali.

Zinno annuncia la realizzazione della rotonda di via Togliatti

“Cari concittadini, stiamo proseguendo passo dopo passo, con il completamento degli interventi di messa in sicurezza su tutto il territorio – ha annunciato il sindaco Zinno – È terminata anche la rotonda in via Palmiro Togliatti, creata in seguito alla raccolta firme presentata dai residenti della zona, attraverso il consigliere Antonio Esposito. La rotonda ha l’obiettivo di regolare la viabilità e prevenire incidenti, nonché tutelare i pedoni“.

“La scelta di realizzare una rotonda infatti, è dettata anche dal minor impatto dal punto di vista ambientale, oltre naturalmente a diminuire il rischio di collisioni gravi. Quest’opera è l’ultima di una serie di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del territorio, tra cui gli attraversamenti pedonali rialzati in via Bruno Buozzi, via San Martino, via A. Moro, via Pittore, viale Formisano, via Manzoni, via Recanati, via Cavalli di Bronzo, via Bachelet, Corso Roma e via Pagliare a cui entro il 2026 seguiranno altri”.

“Inoltre con la Polizia Municipale, sono stati installati anche percorsi pedonali protetti con paletti che delimitano la carreggiata in piazza Giordano Bruno e presto saranno completati anche in via Buongiovanni, nei pressi delle scuole. D’accordo con l’assessore Gemma Scognamiglio e Carlo Lembo, queste iniziative rappresentano un passo importante per rendere la nostra città sempre più vivibile e sicura per tutti: pedoni, ciclisti e automobilisti. La sicurezza è una priorità e continuiamo a lavorare per migliorare la qualità della vita di chi vive e lavora nella nostra comunità”.