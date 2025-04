Guasto Funivia del Faito, incredibile dietrofront EAV: “Una cabina è caduta”. Ci sono morti

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 15, sulla Funivia del Faito. Secondo le prime ricostruzioni, basate sulle testimonianze dei passeggeri e del personale presente sull’impianto, un guasto tecnico avrebbe causato la caduta di un cavo della funivia, precipitato sulla linea aerea della ferrovia vesuviana.

Rispetto a quanto dichiarato inizialmente dalla EAV, ci sono dei morti: la cabina a monte infatti è caduta in un dirupo. Sono in corso le operazioni per ritrovare i dispersi: quattro morti accertati, più una quinta persona che non è stata ancora ritrovata.

Guasto Funivia Faito, ci sono morti

Il bilancio provvisorio è drammatico: si contano vittime a seguito del crollo. Non è ancora chiaro il numero esatto dei deceduti né le circostanze precise in cui è avvenuto il tragico evento.

La Polizia ha immediatamente avviato le indagini per fare luce sulla dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

In una prima nota diffusa dall’EAV (Ente Autonomo Volturno), si legge: «A causa di un guasto sulla funivia del Faito e della caduta di un cavo dalla funivia sulla linea aerea della ferrovia vesuviana, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa. La funivia è ferma, il sistema di sicurezza ha bloccato le cabine, e sono in atto le operazioni per far scendere in sicurezza i 16 passeggeri che non hanno riportato ferite».

L’intera area è stata isolata e presidiata dalle forze dell’ordine e dai soccorritori, che stanno avendo non poche difficoltà a causa della nebbia.

Seguono aggiornamenti nelle prossime ore, man mano che emergeranno ulteriori dettagli sull’accaduto.