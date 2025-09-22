Rissa tra donne finisce nel sangue nel Napoletano: 3 giovani accoltellate in ospedale

Una violenta rissa tra donne si è verificata la scorsa notte in contrada Patacca, a San Giorgio a Cremano, causando il ferimento di alcune delle persone coinvolte.

Rissa tra donne a San Giorgio: spuntano i coltelli

Stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri, fornita da Il Mattino, alla rissa, esplosa per futili motivi, avrebbero preso parte 6 donne. In particolare tre persone – una 25enne, una 27enne e una 37enne imparentate tra loro – sarebbero rimaste ferite dopo essere state colpite a coltellate dalle altre tre.

L’aggressione si è verificata in contrada Patacca, tra San Giorgio a Cremano ed Ercolano. Le donne ferite sono state trasportate presso l’Ospedale Maresca di Torre del Greco, dove sono state medicate per lesioni ritenute non gravi. Poco dopo, infatti, sono state dimesse.

Al momento non si conoscono le cause scatenanti del litigio né cosa avrebbe spinto le donne a mettere in atto questa brutale aggressione. Sul caso stanno indagano di carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e risalire alle eventuali responsabilità delle persone coinvolte.