Un uomo di 41 anni originario di San Giorgio a Cremano è stato denunciato dai carabinieri per possesso di banconote false alla Sagra della Castagna di Cassano Irpino, nella provincia di Avellino.

L’uomo denunciato colto in flagrante

La Sagra della Castagna di Cassano Irpino ha vissuto una serata, mercoledì 15 ottobre, particolarmente movimentata.

Durante la serata sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Montella. Il 41 enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo il tentativo di pagare alcuni prodotti alimentari con una banconota da 20 euro falsa.

In un’area vicino alla sagra a seguito di una perquisizione i carabinieri hanno sequestrato un sacchetto contente banconote di 20 e 50 euro contraffatte, per un totale di 650 euro.

Nella disponibilità dell’uomo trovati altri 700 euro in contanti: tra questi anche soldi “veri”, sequestrati poiché ritenuti proventi dello smercio di quelle contraffatte e quindi ottenute di resto.

Una tecnica ben consolidata, di memoria “cinematografica” come nel famoso film di Totò e Peppino “La banda degli onesti”: stavolta, però, l’uomo era riuscito a spendere diverse banconote approfittando della concitazione dell’evento e dei tempi rapidi della sagra che ha visto un ottimo afflusso di persone durante i suoi giorni di svolgimento.

Condannato al “daspo” urbano dal borgo irpino

Al termine del controllo il 41 enne è stato denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria con l’accusa di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate.

Inoltre, nei suoi confronti sono partite le procedure per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Cassano Irpino, che gli impedirà di fare ritorno nel territorio per un determinato periodo di tempo.

Il falsario in trasferta, quindi, dovrà stare lontano dalla sagra di Cassano Irpino per un pò oltre ad essersi beccato un provvedimento dell’autorità: la castagna, stavolta, gli è andata decisamente di traverso.