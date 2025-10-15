La Sagra della Castagna di Serino è un successo, De Cristofaro: “Pronti per la prossima edizione”

Sulla scia delle edizioni precedenti, anche quest’anno la Sagra della Castagna di Serino IGP si è rivelata un successo: fiumi di persone hanno invaso il borgo storico di Rivottoli per assaporare le prelibatezze locali e prendere parte alla grande festa che celebra le eccellenze territoriali.

Successo per la Sagra della Castagna di Serino: 60 mila visitatori

Giunta alla sua 48esima edizione, la Sagra della Castagna di Serino, che si è svolta dal 10 al 12 ottobre, è la più antica e rinomata d’Irpinia. Ancora una volta le stradine del suggestivo borgo di Rivottoli hanno accolto visitatori e turisti per celebrare il tipico frutto autunnale che, dal 2018, ha ottenuto il marchio IGP, confermandosi tra i prodotti agricoli e alimentari d’eccellenza.

“Prima di tracciare il consueto bilancio di questa 48esima edizione, ho atteso qualche giorno, onde evitare di farmi influenzare dai miei occhi, inevitabilmente faziosi. A leggere commenti, reazioni, recensioni, analizzare i dati, ma soprattutto ascoltare le esperienze dei commercianti che hanno partecipato e la gente che è venuta, non posso che dedurne una grande gioia perché gli obiettivi che ci eravamo prefissi alla vigilia, come Pro Loco, sono stati ampiamente raggiunti“ – ha dichiarato Michele De Cristofaro, presidente Pro Loco Serino.

“In sede di bilancio, più che quantificare quanto sia stato imponente il fiume di turisti che si è riversato nella nostra valle, composto da 40, 50 o 60 mila persone, ritengo che sia fondamentale sottolineare l’ulteriore crescita della nostra manifestazione pianificata nei mesi con tutti i componenti della Pro Loco di Serino e del consiglio direttivo. Crescita in termini di numeri di visitatori, di espositori, di vendite, di offerte culturali ed enogastronomiche ma principalmente di qualità”.

“Registrare in questi tre giorni la presenza a Serino di turisti provenienti da ogni parte d’Italia, in centinaia anche con camper, non è solo il risultato di un ottimo piano di comunicazione. Se decine di migliaia di turisti hanno preso le nostre navette o si sono incamminati per 2-3 chilometri a piedi per raggiungere l’antico borgo di Rivottoli, probabilmente, è anche perché la maggior parte di loro c’erano già stati e avevano avuto modo di verificare la bontà dei nostri prodotti e della nostra offerta”.

“Un’offerta che anche in questa edizione siamo riusciti a migliorare grazie a quanti, per mesi, si sono prodigati per curare il minimo particolare e abbellire nel dettaglio ogni angolo del nostro territorio. Un lavoro certosino che ha visto oltre 200 persone impegnare per esaltare il nostro territorio. Parlo degli iscritti alla Pro Loco, del consiglio direttivo, dell’Associazione Rivus o semplici volontari, soprattutto residenti che hanno partecipato in maniera laboriosa alla buona riuscita di un evento che ha visto la gradita presenza di tantissimi espositori, provenienti anche da fuori regione. A loro, così come ai tanti sponsor, va il nostro personale ringraziamento anche per la bontà e la qualità dei prodotti messi in vendita”.

“Per accogliere in maniera ordinata e disciplinata la fiumana di visitatori e turisti che si è riversata nella nostra Valle in questi tre giorni, però, è stato imponente anche l’apporto dell’amministrazione comunale, del comando vigili urbani, dei carabinieri, della polizia e di tutte le forze dell’ordine impegnate in un continuo lavoro di controllo e prevenzione. In questo contesto, infine, una menzione particolare mi piace rivolgerla anche alle associazioni di settore, su tutte quella del Consorzio Igp Marrone di Serino, ma anche di volontariato come Serino Humanitas, i ragazzi di Don Carlo, il Forum dei giovani, i volontari della F.I.E., il maestro di pittura Domenico Ingino, al dirigente scolastica e tutti i professori dell’I.C di Serino, la parrocchia di Sant’Antonio del parroco don Calogero e quanti si sono impegnati con il semplice, ma nobile scopo, di far esaltare le bellezze culturali della nostra Serino. Nella consapevolezza che è sempre tutto migliorabile, vi diamo già appuntamento alla prossima edizione“.