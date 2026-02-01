San Giorgio, pusher si consegna ai Carabinieri: “Voglio cambiare vita. I miei genitori non lo meritano”

Si sarebbe consegnato ai carabinieri con l’intento di cambiare vita un uomo 27enne di San Giorgio a Cremano che si sarebbe dedicato alla vendita di droga, nonché al consumo di sostanze stupefacenti.

San Giorgio, spaccio di droga: si consegna ai carabinieri

“Marescià voglio cambiare vita e pagare per quello che ho fatto. I miei genitori non si meritano tutto questo” – avrebbe detto il pusher reo confesso presentandosi alla stazione dei Carabinieri di San Giorgio a Cremano.

Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine per vicende giudiziarie passate, entra in caserma, mette le mani nelle tasche e, prima di sedersi, poggia sulla scrivania del carabiniere un involucro con all’interno 11 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

La motivazione del gesto, tra silenzio e incredulità dei presenti, è chiara: il giovane vuole smettere di fare quella vita ma non vuole farla franca, pagando per i reati commessi. Con i genitori che non accettano questa scelta di fare lo spacciatore e la sua dipendenza dalla droga è tutti i giorni una guerra e lui vuole dare un segnale forte.

I carabinieri, a quel punto, lo arrestano e vanno anche a casa del 27enne dove trovano un’altra dose di cocaina in presenza del reo confesso e dei suoi genitori. L’uomo deve rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio, è a casa agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.