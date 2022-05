Il Comune di Sorrento è sempre più all’avanguardia per quanto riguarda le nuove tecnologie. Nell’ambito del progetto di riqualificazione e trasformazione green della città, l’amministrazione comunale ha pubblicato le prime foto di 15 panchine smart che si trovano nel Porto di Sorrento.

SORRENTO: ARRIVANO 15 PANCHINE SMART

I numerosi turisti presenti in città potranno quindi sedersi su queste panchine che sono alimentate dall’energia solare e anche per esempio guardare contenuti multimediali e ricaricare il proprio cellulare. A renderlo noto è il sindaco Massimo Coppola attraverso un post sul suo profilo Facebook:

“Eccole. Sono le nuove 15 panchine smart del Porto di Sorrento. Il simbolo di una vera e propria rivoluzione innovativa per la città. Queste panchine, infatti, oltre ad essere prodotte da plastica riciclata, offrono la possibilità di ricarica per i dispositivi elettronici e la riproduzione di contenuti multimediali, wifi gratuito, e il monitoraggio del quantitativo di Co2 presente nell’aria. Non solo, il loro funzionamento è totalmente garantito dall’energia solare e sono, dunque, a impatto zero. Un salto nel futuro ma anche un’arma in più a tutela della salute di cittadini e turisti e dell’ambiente“.

Il costo delle panchine si aggira intorno ai 200 mila euro ma il risultato lascia senza fiato chi ammira il golfo di Sorrento.

PANCHINE INTELLIGENTI

Molti Comuni stanno adottando questo tipo di panchine intelligenti. Due anni fa era toccato a Sant’Antonio Abate installarle in vari punti della città. Esse offrono un mix perfetto fra relax e tecnologia e sono adatte a tutte le fasce d’età oltre ad essere green.