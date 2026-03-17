La capitale del gusto è in penisola: “Torna a Surriento” premiata come Eccellenza della Cucina Tipica

Sorrento, la trattoria e pizzeria di via Santa Lucia riceve un prestigioso premio da parte dell’Accademia Italiana della Cucina Tipica: grande gioia ed emozione da “Torna a Surriento”.

Eccellenze culinarie, premi per la Trattoria Pizzeria “Torna a Surriento”

Un riconoscimento che celebra la tradizione gastronomica della Penisola Sorrentina e il lavoro di chi, ogni giorno, trasforma la cucina in cultura e accoglienza.

La Trattoria Pizzeria Torna a Surriento, locale situato nel cuore di Sorrento, ha ricevuto l’Attestato di Merito dell’Accademia Italiana della Cucina Tipica, Tradizionale e Regionale, un premio che sancisce ufficialmente il valore del lavoro portato avanti dai titolari Roberta e Nicola.

La consegna è avvenuta alla presenza del Presidente Nazionale Dr. Luigi Garbo di Montechiaro, del Segretario Generale Cav. Dario Medugno e della Consigliera Nazionale Dama Brigida Starace, in un clima di grande stima e partecipazione che ha voluto celebrare una realtà ormai riconosciuta come punto di riferimento della ristorazione locale.

Sorrento capitale del gusto, la motivazione del premio

Il riconoscimento è stato conferito con una motivazione che esprime in modo chiaro il senso del premio assegnato alla trattoria sorrentina.

“In riconoscimento dell’eccellenza del proprio lavoro e dell’alto livello professionale raggiunto, nell’ambito dell’accoglienza e della ristorazione, fedele alla tradizione nell’innovazione.”

Un attestato che valorizza non solo la qualità della cucina, ma anche l’identità di un luogo dove la gastronomia campana continua a vivere e rinnovarsi ogni giorno sempre nel solco di una secolare tradizione di sapori, esaltati dall’uso di materie prime eccezionali e rigorosamente del territorio.

Trattoria “Torna a Surriento”: dove la tradizione diventa esperienza

Situata in via Santa Lucia ai civici 1-3, nel cuore di Sorrento, la Trattoria Torna a Surriento alla quale da ormai due anni si è affiancato il locale pizzeria, già apprezatissimo da turisti e cittadini, è molto più di un semplice ristorante. È uno spazio dove la cucina tradizionale diventa racconto, memoria e convivialità.

Qui Roberta, anima della cucina, custodisce, rielabora ed esalta ricette tramandate nel tempo, mentre Nicola, punto di riferimento della sala, accoglie gli ospiti in quel vortice di cordialità e gioia tutte partenopee che trasformano ogni pranzo o cena in un’esperienza conviviale e familiare.

Il risultato è una proposta gastronomica che unisce autenticità e qualità delle materie prime, con l’abbondanza tipica della cucina “delle nonne” in un clima di calore e festa 365 giorni l’anno.

Dagli scialatielli ai frutti di mare, simbolo della tradizione marinara sorrentina, agli gnocchi alla sorrentina, fino alla pizza napoletana, ogni piatto racconta un pezzo di storia culinaria del territorio.

Non mancano poi i grandi classici della cucina di mare, come il fritto di paranza croccante, capace di racchiudere nei suoi profumi l’essenza del Mediterraneo.

Un orgoglio per la ristorazione della Penisola Sorrentina

Il riconoscimento assegnato alla Trattoria e Pizzeria rappresenta anche un segnale importante per tutta la ristorazione della Penisola Sorrentina, da sempre ambasciatrice della cultura gastronomica campana nel mondo, di cui “Torna a Surriento” si conferma essere un waypoint irrinunciabile.

Un premio che conferma come la vera forza della cucina tradizionale non sia soltanto nelle ricette, ma nella passione di chi le custodisce e le rinnova ogni giorno.

Ed è proprio questo lo spirito che anima il lavoro di Roberta e Nicola: tenere viva la tradizione, senza smettere di innovare e di puntare alla qualità, offrendo a turisti e residenti un luogo dove sentirsi a casa.

Un riconoscimento che, ancora una volta, ribadisce il ruolo di Sorrento come capitale del gusto e dell’ospitalità, nel segno della migliore tradizione culinaria campana.

“Torna a Surriento”, dove si trova e contatti

“Torna a Surriento” si trova in via Santa Lucia 1-3, a pochissimi minuti a piedi dalla centralissima piazza Tasso a Sorrento.

Facebook: Torna a Surriento Trattoria e Pizzeria

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Website: tornaasurriento.it

Tel: +39 081 878 2301