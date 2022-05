Il Consiglio dei Ministri ieri ha deciso nuovamente di sciogliere il Comune di Torre Annunziata. Si tratta del secondo decreto di scioglimento in appena due mesi e mezzo, il primo era scattato dopo un’inchiesta che aveva visto il coinvolgimento anche del sindaco Vincenzo Ascione, di altri amministratori, dirigenti e funzionari pubblici e presso il quale aveva lavorato una commissione d’accesso inviata dal prefetto di Napoli per una verifica sugli atti prodotti.

SCIOLTO PER MAFIA IL COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

Questa volta è stato sciolto anche per infiltrazioni mafiose e quindi per un presunto legame tra politica e criminalità organizzata. A rivelarlo sono le agenzie di stampa che riportano fonti vicine al governo. Per questo non ci potranno essere le elezioni amministrative del 12 giugno. Il Comune continuerà ad essere retto dal commissario prefettizio Antonio D’Acunto che è entrato in carica a metà marzo. Il sindaco Ascione aveva rimesso il mandato lo scorso 16 febbraio.

LE DURE PAROLE DI RUOTOLO

Le parole del senatore del Gruppo Misto, Sandro Ruotolo:

“È stato un atto dovuto la decisione adottata oggi dal Consiglio dei ministri di sciogliere per infiltrazioni mafiose il Comune di Torre Annunziata. Un’amministrazione già colpita da inchieste e arresti per gravi fatti di corruzione. L’ex vice sindaco e assessore alla legalità, Lorenzo Diana, chiamato a bonificare quella impervia palude burocratica, fu indotto, dopo soli cinque mesi, a rassegnare le dimissioni. A Torre Annunziata è tempo di dare un segnale di cambiamento. Ci sono minimo 18 mesi per ricostruire con rigore e trasparenza una classe dirigente credibile. L’appello che mi sento di estendere, anche per la prossima tornata delle elezioni amministrative e soprattutto per quei comuni che tornano al voto dopo essere stati sciolti per mafia, è rivolto principalmente ai partiti politici ma anche a quelle liste civiche che si presenteranno alle urne affinché sottoscrivano un ‘patto d’onore’ con i cittadini di Torre Annunziata, impegnandosi a non candidare chi si troverà coinvolto nella relazione del decreto di scioglimento, chi per parentela diretta e acquisita è in rapporti o frequentazioni con personaggi legati ai clan oppure coinvolto in indagini.

Torre Annunziata è una città disperata, disorientata dove regna un clima di sfiducia verso le istituzioni percepite come un corpo estraneo. L’uccisione di Maurizio Cerrato, il suo sangue innocente, deve spingere anche la politica a un salto di qualità. Oltre alla corruzione da oggi sappiamo che a Torre Annunziata, così come a Castellammare di Stabia, il condizionamento mafioso ha pesato e pesa sulle scelte della politica. Da queste parti i clan fanno affari da oltre 40 anni con una certa borghesia e imprenditoria mafiosa. È tempo di una ricostruzione democratica, occorre una classe dirigente in grado di riaccendere la speranza e lasciare alle spalle il vecchio modo di fare politica fatto di clientelismo e voto di scambio”.