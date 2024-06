Nidi di tartaruga marina a Torre Annunziata, si cercano volontari: come partecipare

Il litorale di Torre Annunziata, per la prima volta nella sua storia, sarà monitorato attivamente al fine di individuare i nidi di tartaruga. L’iniziativa parte il 24 giugno 2024 ed è guidata da Tartapedia APS, responsabile del monitoraggio sul litorale oplontino, e partner del progetto “CARETTAinVISTA” coordinato dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn.

Alla ricerca di nidi di tartaruga marina a Torre Annunziata

Tartapedia APS fa un appello agli aspiranti volontari che abbiano voglia di partecipare al programma: negli anni scorsi questo tipo di supporto è stato infatti fondamentale e continuerà ad esserlo. Nel 2023 i nidi identificati sulle coste campane furono ben 54, con l’avvicinamento al tema di ben 2000 persone. Numeri molto significativi che sono un passo importante nell’ottica della sensibilizzazione, della consapevolezza, del rispetto che l’uomo deve alla Natura ed a tutte le specie viventi. Il tutto con la possibilità di condividere momenti indimenticabili, albe magnifiche e, si spera, l’emozione di identificare i primi nidi.

Come partecipare come volontari

La stagione di nidificazione 2024 è iniziata con numeri già decisamente alti in tutta Italia, Campania compresa. Chiunque fosse interessato a partecipare a tale monitoraggio e/o a supportare eventuali iniziative di sensibilizzazione nel comune di Torre Annunziata, o in quelli limitrofi, può scrivere a Tartapedia APS per ricevere tutte le info. Il recapito mail è apstartapedia@gmail.com mentre quello telefonico +393717926315. Per candidarsi è necessario compilare il form presente a questo link: tr.ee/pmFN6HRv1j.

Inizialmente il monitoraggio verrà effettuato fino al 21 luglio, per tre giorni settimanali (alternati), con appuntamento in spiaggia (Lido Mappatella) alle ore 06:00. La durata è stimata in 45/60 minuti.