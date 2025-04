La dieta di Lukaku a Napoli: bandita pizza e mozzarella. Ecco la sua alimentazione

La Repubblica racconta dei particolari retroscena sulla vita di Romelu Lukaku a Napoli. Il belga, da quando è arrivato in azzurro ha fatto una promessa a Conte che sta rispettando. Uno dei capisaldi della sua forma fisica è l’alimentazione, nonostante i tanti “peccati” che offre la città, il belga ha fatto fuori sia la pizza che la mozzarella, concedendosi solamente uno sgarro: il sushi.

L’alimentazione di Lukaku a Napoli, via pizza e mozzarella, unico lusso: il sushi

“A Napoli ha scelto il numero 11 e non la maglia numero 9, che al suo arrivo era ancora di Osimhen. A Lukaku non è toccato però raccogliere solo l’eredità del cannoniere del terzo scudetto. Al Maradona in materia di centravanti i tifosi si erano fatti la bocca buona con Cavani, Higuain e Mertens, l’ultimo a realizzare una doppia doppia nel 2019. Di qui i dubbi su Big Rom, reduce da un’estate da separato in casa con il Chelsea, che lo aveva escluso dal ritiro precampionato. Inevitabile che al suo ritorno in Italia l’attaccante fosse arrugginito e appesantito, al punto da alimentare mugugni sul suo acquisto, al netto della fiducia di Conte.

“Ma Lukaku ha reagito lavorando a testa bassa sul suo fisico. Mangia sushi (bandite pizza e mozzarella) e s’è costruito in casa una palestra personale. Zero by night, con l’unica eccezioni le cene di gruppo con i compagni. Pochissime parole e molti fatti, perché un leader può essere pure silenzioso, soprattutto se nello spogliatoio c’è già un uomo forte come Conte”.