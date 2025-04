Assocoral al Ministero del Made in Italy: verso il marchio IGP per corallo e cammei torresi

L’Assocoral invitata al Ministero del Made in Italy per presentare il percorso verso l’IGP che potrebbe marchiare il corallo e i cammei torresi.

La strada verso l’IGP: Assocoral al Ministero del Made in Italy

Un’eccellenza che diventa modello: in occasione della Giornata del Made in Italy, celebrata il 15 aprile al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Assocoral è stata protagonista come “Best Practice” nazionale nel percorso verso l’ottenimento dell’IGP per i prodotti artigianali. Un traguardo che punta a tutelare e valorizzare due pilastri dell’identità artigiana di Torre del Greco: il cammeo e il corallo.

Un riconoscimento prestigioso, che colloca Assocoral tra i primi sei candidati al marchio IGP, con ben due progetti distinti e già corredati da disciplinari specifici: uno per il corallo, appunto, e l’altro per il cammeo.

Le parole del presidente Aucella

Il presidente Vincenzo Aucella ha presentato con passione il lungo lavoro che ha portato alla nascita di un Consorzio dedicato, sottolineando l’importanza di garantire qualità, tracciabilità e tutela di un saper fare unico al mondo.

“Oggi è stata una giornata davvero emozionante. Non solo per il contesto prestigioso – nel Ministero del Made in Italy – in cui mi trovavo, ma soprattutto per l’importanza del progetto che stiamo portando avanti con determinazione e visione”.

“Ricevere attestati di stima da figure di rilievo internazionale, alcune delle quali saranno protagoniste nelle decisioni europee, è stato motivo di grande orgoglio” ha dichiarato il numero 1 di Assocoral.

“Nulla è semplice. Il percorso è ancora lungo, ma ci crediamo profondamente. Siamo convinti che ottenere l’IGP per la lavorazione del corallo e del cammeo possa rappresentare un passo decisivo: un riconoscimento che valorizza la nostra tradizione, aumentandone la visibilità e garantendo standard di qualità all’altezza delle sfide globali.”

Corallo e cammei incantano anche le istituzioni

Alla presenza del Ministro Adolfo Urso, del Capo Dipartimento MIMIT Amedeo Teti e del Direttore Esecutivo dell’EUIPO Joao Negrão, l’evento ha messo in luce il valore delle eccellenze italiane e la necessità di tutelarle a livello comunitario.

Simboli concreti di questa identità sono stati anche il collier in corallo e il cammeo esposti durante l’incontro: autentici emblemi della maestria torrese, capaci di raccontare storie, tradizioni e visioni future. L’appuntamento ora è a Torre del Greco, dove tra un mese sarà ufficialmente presentato il Consorzio: un nuovo passo per difendere, innovare e trasmettere un’eredità millenaria.