Pomeriggio di terrore allo stato puro sul litorale di Torre Annunziata, comune vesuviano dell’area metropolitana di Napoli. Due persone, armate di fucile e pistola, hanno fatto irruzione in uno stabilimento balneare con il chiaro obiettivo di uccidere. I sicari non sarebbero però riusciti ad individuare l’obiettivo, iniziando così a sparare tra la folla prima di scappare e far perdere le loro tracce. Inevitabilmente, i bagnanti presenti, hanno iniziato un fuggi fuggi generale in preda al panico.

Terrore a Torre Annunziata, sicari piombano in spiaggia con il fucile e sparano tra la folla

Lascia davvero senza parole quanto accaduto quest’oggi in uno stabilimento balneare a Torre Annunziata. Due sicari, armati sia di fucile che di pistola, sono piombati in spiaggia nel bel mezzo del caldo pomeriggio di oggi con il volto coperto. Una evidente missione di morte andata, però, in fumo: i due killer non sono infatti riusciti a trovare l’obiettivo della loro spedizione, e hanno così iniziato a sparare all’impazzata tra la folla prima di dileguarsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del locale commissariato di polizia, che hanno avviato le indagini per risalire ai due uomini e agli eventuali mandanti della spedizione punitiva.