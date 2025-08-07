Dramma questa mattina a Torre Annunziata, dove un uomo di 75 anni ha perso la vita mentre si trovava in uno degli stabilimenti balneari della città.

Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano — che soffriva di patologie cardiache — si è improvvisamente accasciato sulla sabbia, colto da un malore fulminante. Immediato l’intervento dei soccorritori, ma ogni tentativo di rianimarlo si è purtroppo rivelato inutile.

Sul posto è intervenuta anche la polizia per raccogliere testimonianze e ricostruire l’accaduto. Sconcerto tra i presenti, molti dei quali hanno assistito impotenti alla tragica scena.