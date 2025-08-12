Un drammatico incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri lungo l’autostrada Napoli–Salerno, nei pressi dello svincolo di Torre Annunziata Scavi. Una moto e un’auto sono entrate in collisione ad alta velocità, causando conseguenze gravissime.

A perdere la vita è stata Valeria Fidente, 54 anni, residente ad Afragola. Per lei l’impatto si è rivelato fatale, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. Il marito, 60enne, che viaggiava con lei, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, dove è ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni restano serie, ma non correrebbe pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la polizia stradale, il personale Anas e due ambulanze del 118, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico rimasto a lungo rallentato.