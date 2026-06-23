Torre Annunziata, guasti alla linea elettrica e alla rete Internet: “Criticità grave”

I disagi sono cominciati nella serata di ieri e permangono ancora oggi, con i tecnici alle prese con quella che definiscono una “criticità grave”. Sono tanti i cittadini di Torre Annunziata che stanno facendo i conti sia con un blackout elettrico che con la mancanza di rete telefonica, circostanza che sta comportando in alcuni casi enormi problemi.

Oltre agli incomodi tipici di queste situazioni (frigo spento, impossibilità ad usare gli elettrodomestici, non poter effettuare chiamate) ci sono i fastidi arrecati ai lavoratori la cui attività dipende appunto dalla disponibilità sia dell’elettricità che della linea internet e telefonica.

Torre Annunziata, blackout elettrico e alla linea telefonica

La città è colpita trasversalmente: i disservizi sono stati segnalati a corso Umberto e via Vittorio Veneto fino al confine con Trecase così come nella zona Sud di Torre Annunziata. I disservizi dovrebbero trovare risoluzione entro il pomeriggio di oggi.

I guasti riguarderebbero le cabine, anche se al momento non è noto con precisione cosa abbia provocato le interruzioni. La concomitanza dei disservizi fa pensare ad un elemento esterno che potrebbe aver colpito entrambe le infrastrutture, ma in assenza di comunicazioni ufficiali da parte dei gestori si rimane comunque nel campo delle ipotesi.