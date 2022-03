Torre del Greco – La Giunta Comunale ha approvato oggi la delibera numero 106 con cui l’Amministrazione dispone, a titolo gratuito, l’erogazione​ dei servizi scolastici di trasporto e di mensa a tutti i bambini ucraini accolti presso gli Istituti Comprensivi Statali del territorio cittadino. Una proposta nata in considerazione dell’attuale situazione di crisi legata agli eventi bellici in corso in Ucraina.

Torre del Greco per i bambini ucraini

“Un provvedimento necessario – le parole dell’Assessore Enrico Pensati – oltre ad essere un diritto costituzionalmente sancito e garantito, dal Testo Unico sull’Immigrazione, a tutti i minori. Abbiamo inteso intervenire con un provvedimento che riuscisse, in concreto, ad offrire un sollievo ed una opportunità ai ragazzi ucraini giunti a Torre, in fuga dalle loro città”.

Accenti di soddisfazione anche nelle parole del sindaco, Giovanni Palomba:

“Torre del Greco è una città che ha sempre sviluppato, grazie anche alla propria attività sul mare, un sentimento profondo di accoglienza e di solidarietà umana. Lo dimostrano le tante famiglie che ospitano già da qualche tempo ragazzi costretti da una folle guerra a lasciare le proprie città, e, il grande fermento sociale e civile verso le tematiche che nell’ultimo mese stanno interessando le cronache internazionali. La delibera votata in Giunta comunale rappresenta il senso vero e concreto della nostra civiltà”.

Il primo cittadino è intervenuto anche su Facebook: “Oggi abbiamo approvato in Giunta, i servizi scolastici gratuti di trasporto e mensa per tutti i minori ucraini accolti negli Istituti Comprensivi Statali del territorio cittadino. Vicini al Popolo ucraino”.