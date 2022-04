Il sito storico delle Cento Fontane di Torre del Greco torna a vivere. Il monumento, che per anni era stato abbandonato e versava in uno stato di degrado, lo scorso anno era stato il protagonista della Festa del Mare. Restaurato e illuminato per la gioia dei tanti torresi.

OPERAZIONI DI ‘DISERBO’ PRESSO IL SITO DELLE CENTO FONTANE

Ora continuano le operazioni di pulizia della zona. Come reso noto dall’amministrazione corallina in un comunicato, ci sarà un’operazione di diserbo meccanico con relativo divieto di sosta nel Piazzale per la giornata di domani:

“In considerazione della nota prot. n. 18635/2022 con la quale il Dirigente U.O. Ambiente ed Ecologia del comune di Torre del Greco, chiede l’adozione di un dispositivo di viabilità finalizzato ad un intervento di diserbo meccanico di area pubblica, presso lo storico sito delle “Cento Fontane”, il Dirigente al 9° Settore di Polizia locale e Protezione civile, Com.te Salvatore Visone, ha predisposto, con apposita ordinanza dirigenziale, n. 1339 del 06 Aprile 2022 il seguente dispositivo temporaneo di viabilità:

PIAZZALE CENTO FONTANE: divieto di sosta con rimozione forzata nell’intera area, il giorno 09 Aprile 2022 dalle ore 06.00 alle ore 13.00.”

COSA È IL DISERBO MECCANICO

Il diserbo meccanico è una tecnica diffusa ed utilizzata da tempo per eliminare le piante infestanti e le erbacce spontanee, attraverso la dispersione di diserbanti chimici sui terreni. In genere esso si usa sui terreni coltivati e per evitare problemi con ristagni di acqua. Questa operazione consentirà di avere un piazzale pulito.