Torre del Greco – Sono 180 i milioni di euro che potranno dividersi i circa 13mila investitori della Deiulemar, compagnia di navigazione che circa dieci anni è stata praticamente cancellata bruciando 720 milioni di euro raccolti in massima parte attraverso i risparmi dei cittadini torresi.

Crac Deiulemar: l’accordo con Bank of Valletta

Il Comitato Creditori della Società di Fatto DEIULEMAR, del quale è componente anche il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, ha dato parere univocamente favorevole alla Curatela Fallimentare per l’accettazione della proposta transattiva, avanzata dalla Bank of Valletta.

La definizione dell’accordo è avvenuta, questa mattina, al Tribunale di Torre Annunziata, alla presenza del Presidente della Sezione Fallimentare e di ciascun componente del Comitato Creditori. Intervenuto, e primo firmatario del medesimo accordo, il sindaco di Torre del Greco.

“Sono particolarmente soddisfatto – le parole del primo cittadino – del risultato ottenuto, consapevole che si tratta, per tutti, del migliore risultato conseguibile. Dopo dieci anni, finalmente, questa mattina è stata scritta una pagina importante per tutti gli obbligazionisti e in particolare per l’intera nostra comunità”.