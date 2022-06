Dal solarium al ristorante in riva al mare: Lavela Beach Club, l’oasi di Torre del Greco

Esiste un’oasi di pace ai piedi del Vesuvio capace di regalare al contempo relax e divertimento a grandi e piccini: Lavela Beach Club. Sito sul lungomare di Torre del Greco, sulla spiaggia di origine vulcanica di via Litoranea, Lavela Beach Club offre nella sua magica location sul mare attività e divertimento per ogni esigenza.

Il lido balneare nato dal sogno di due giovani fratelli

Stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, lounge bar, solarium con piscina, location per eventi e ludoteca: queste sono solo alcune delle attività con le quali Lavela Beach Club coccola la propria clientela. Ma come ogni luogo magico che si rispetti, anche il lido torrese è nato da un sogno: “Lavela nasce dal sogno mio e di mio fratello“ afferma Francesco Lavela, titolare insieme al fratello Giuseppe.

Poi prosegue: “Da ragazzi lavoravamo sulla spiaggia come bagnini. Questo lavoro ci ha sempre affascinato, ma sognavamo di farlo in una struttura tutta nostra. Dopo alcune esperienze imprenditoriali e commerciali, divenuti grandi, nel 2017 ci si è presentata questa opportunità. Abbiamo deciso di dare vita finalmente al nostro desiderio, rilevando l’ex Lido delle Sirene e creando Lavela Beach Club“.

“La struttura è cresciuta nel tempo con noi: il primo anno abbiamo aperto solo il lido, il secondo il ristorante e la pizzeria, il terzo anno la ludoteca, uno dei nostri fiori all’occhiello, e quest’anno organizziamo feste e ricevimenti. Tanti altri progetti sono in programma per il futuro, per migliorare e ampliare l’offerta fornita ai nostri clienti”.

Lavela Beach Club: la cura del cliente a 360°

“Il principale punto di forza di Lavela Beach Club è la cura del cliente. La nostra è una struttura a conduzione familiare. Tutta la nostra famiglia si prodiga nell’accogliere i nostri ospiti e rendere il tempo trascorso da noi indimenticabile”.

E in effetti, varcando le porte della struttura bagnata dal mare torrese si riceve un’accoglienza totalizzante, che permette agli ospiti di avere come unici pensieri relax e divertimento: “Le persone, scegliendo di trascorrere il loro tempo nella nostra struttura, possono lasciare fuori i pensieri e godersi la giornata di mare. Pensiamo noi a tutto: dal divertimento dei bambini, alla gastronomia, dall’organizzazione di feste e ricevimenti all’aperitivo vista mare. Ogni desiderio da noi viene esaudito e mai nessuno torna a casa scontento”.

