Torre del Greco, piaghe alle mani dopo lavoro in pizzeria: allo “schiavo” solo 20 euro per 7 ore

Ancora un caso di sfruttamento sul lavoro. Dopo Francesca, la ragazza di Secondigliano a cui avevano offerto una paga di 280 euro al mese per 10 ore di lavoro al giorno, ora è la volta di un ragazzo di Torre del Greco che ha lavorato in una pizzeria.

Piaghe alle mani dopo lavoro in pizzeria

La vera protagonista però è stata una donna che ha denunciato tutto sui social e il video è stato ripubblicato dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. Al centro della questione un ragazzo che ha lavorato 7 ore in pizzeria per 20€ facendosi venire le piaghe alle mani.

“Francesco, il titolare di una pizzeria di Torre Del Greco ha fatto lavorare un ragazzo per 7 ore pagandolo 20 euro. Altro che sfruttamento. Il giovane dopo la giornata di lavoro aveva le mani piagate“, è a denuncia dell’utente.

Il caso di Francesca

Il video in questione è stato segnalato da un utente al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha visto la denuncia da parte di questa ragazza. La giovane racconta dell’offerta di lavoro nella quale si è imbattuta: 10 ore di lavoro al giorno per 280 euro al mese.

Il caso di Francesca Sebastiani, la giovane di Secondigliano che aveva denunciato tramite social l’assurda offerta di lavoro ricevuta, ha scatenato un vero e proprio dibattito in tv con l’intervento dell’imprenditore Gian Luca Brambilla che ha criticato il modo di porsi della ragazza.

“Però io voglio dire una cosa a Francesca. Una cosa la voglio fare con te. Ti pago io l’aereo, vieni a Milano a trovarmi, ma devi imparare a venderti meglio. Devi imparare a rapportarti con gli imprenditori in maniera completamente diversa. Questa è la mia proposta: io ti pago l’aereo, vieni a Milano e io passo una giornata con te per insegnarti come ti devi rapportare con gli imprenditori per trovare lavoro” – ha continuato.