Il caso di Francesca Sebastiani, la giovane di Secondigliano che aveva denunciato tramite social l’assurda offerta di lavoro ricevuta, ha scatenato un vero e proprio dibattito in tv con l’intervento dell’imprenditore Gian Luca Brambilla che ha criticato il modo di porsi della ragazza.

Francesca Sebastiani, l’imprenditore Brambilla: “Impara a venderti”

Francesca si era messa in contatto con un negozio che ricercava personale ritrovandosi poi, al termine della conversazione, a dover rifiutare la proposta: per uno stipendio di 280 euro mensili avrebbe dovuto lavorare dal lunedì al sabato per oltre 10 ore al giorno.

Sull’eventualità di assumere la ragazza nella sua gelateria, Brambilla, durante la trasmissione L’Aria che Tira, ha risposto: “Se ne può parlare volentieri. Ovviamente per lei trasferirsi da Napoli a Milano comporterebbe dei costi e di fronte a una mia offerta di lavoro anche importante questo per lei potrebbe ridurre il significato di uno stipendio più significativo”.

“Però io voglio dire una cosa a Francesca. Una cosa la voglio fare con te. Ti pago io l’aereo, vieni a Milano a trovarmi, ma devi imparare a venderti meglio. Devi imparare a rapportarti con gli imprenditori in maniera completamente diversa. Questa è la mia proposta: io ti pago l’aereo, vieni a Milano e io passo una giornata con te per insegnarti come ti devi rapportare con gli imprenditori per trovare lavoro” – ha continuato.

Parole che hanno spiazzato la giovane, in collegamento insieme al consigliere Francesco Emilio Borrelli, e scatenato reazioni contrastanti sulle parole dell’imprenditore che se da un lato ha ospitato Francesca, dall’altro ha criticato, per certi versi, il suo modo di rivolgersi al mondo dell’imprenditoria. Stando alle sue parole, secondo Brambilla sembrerebbe che alla sua giovane età sarebbe utile cogliere ogni tipo di esperienza per una crescita personale.