Torre del Greco – Anche il sindaco Giovanni Palomba esprime cordoglio per la scomparsa dell’ingegner Salvatore Gaglione, già Presidente della Banca di Credito Popolare e Presidente della Turris.

“Esprimo il mio deferente e personale cordoglio – scrive in una nota il sindaco Palomba – unito a quello dell’intera Amministrazione comunale della città di Torre del Greco, alla famiglia Gaglione, alla vedova Sig.ra Assunta e ai figli tutti per la scomparsa dell’ingegnere Salvatore Gaglione. Un uomo delle Istituzioni ed un professionista attento e dedito alla vita della sua comunità e dei suoi cittadini, è stato autentico protagonista ed interprete, negli anni, delle fasi di sviluppo e di cambiamento sociale ed economico della città, ovunque, rappresentandola con dignità ed orgoglio nel quotidiano impegno professionale e civile.

“Già Presidente della Banca di Credito Popolare, e per anni, alla guida sportiva della squadra calcistica locale “Turris”, l’ingegnere Salvatore Gaglione ha accompagnato momenti epocali della comunità cittadina con delicatezza ed eleganza cooperando e favorendo sempre lo sviluppo ed il rilancio culturale del territorio. Resta immutabile esempio per tutti, soprattutto per le giovani generazioni, di valori e di virtù, unanimemente acclarate”.



Ieri Salvatore Gaglione è stato salutato pubblicamente dall’attuale proprietà della Turris attraverso un post su Facebook, occasione in cui sono stati ripercorsi gli anni belli della permanenza in Serie C.

“La famiglia Colantonio e tutte le componenti della S.S. Turris Calcio apprendono attoniti la notizia della scomparsa dell’ingegnere Salvatore Gaglione, presidente onorario della Banca di Credito Popolare ed indimenticato presidente di quella Turris degli anni ’70 che seppe conquistare e conservare la serie C grazie un modello di gestione apprezzato in tutta Italia”.

“‘È un giorno di grande tristezza per la Turris e per la nostra comunità – commenta commosso il presidente Antonio Colantonio -. Se ne va un pezzo di storia della città, non solo sportiva, per quello che ha rappresentato il presidentissimo Gaglione anche per il tessuto economico di Torre del Greco grazie al suo impegno in ambito professionale e bancario. A noi appassionati di calcio, chiaramente, piace ricordarlo soprattutto per come seppe condurre il Club in uno dei periodi più esaltanti della nostra storia. Non a caso, la Turris era etichettata come la ‘Juventus della serie C’. Quel modello societario, misto ad una forte passione per la squadra della città, ha ispirato e continuerà ad ispirare l’operato di chi si è prefissato di riportare la Turris, con credibilità ed onorabilità, in certi palcoscenici del calcio professionistico. Provando a regalare una gioia anche al tifoso Salvatore Gaglione, che continuava a seguirci pur non potendo venire allo stadio negli ultimi anni. Sarà un impegno di questa società – assicura Colantonio – tenere vivo, nel tempo, il suo ricordo'”.

“Ai familiari dell’ingegnere Gaglione le più sentite condoglianze dalla S.S. Turris Calcio”.