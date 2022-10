Processione Madonna dell’Arco a Torre del Greco: divieto di circolazione. Le vie e l’orario

Processione della Madonna dell’Arco a Torre del Greco. Questa sera la comunità della chiesa di San Filippo Neri porterà in processione la Madonna dell’Arco per le vie del centro della cittadina vesuviana. Per questo motivo il Comune corallino ha disposto la sospensione temporanea della circolazione veicolare nelle vie interessate dal passaggio della Madonna per consentire il corretto svolgimento dell’evento religioso.

Le vie interessate dallo stop alla circolazione

Lo sospensione del traffico veicolare comincerà alle ore 19.30 di questa sera fino a conclusione della manifestazione religiosa. Le vie interdette al traffico sono: Piazza Santa Croce, via Beato Vincenzo Romano, Corso Umberto I, Piazza Luigi Palomba, Primo Vico Giardino del Carmine, Via Napoli, via xx Settembre, via Piscopia, via Roma, via Salvator Noto.