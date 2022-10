6° Trofeo Città di Torre del Greco il 16 ottobre: le vie chiuse al traffico veicolare

6° Trofeo Città di Torre del Greco. Prenderà il via domenica 16 ottobre la gara di ciclismo che mette in palio il titolo di campione italiano in linea US ACLI. L’evento patrocinato dal Comune corallino è organizzato dall’US ACLI Avellino in collaborazione con la società ASD Team Black Panthers.

Trofeo Città di Torre del Greco. Le vie interessate al passaggio della corsa

La partenza della carovana è fissata per il giorno 16 ottobre alle ore 8.30 e fino alle 10 circa. La circolazione veicolare nel corso della manifestazione sportiva sarà temporaneamente sospesa nelle seguenti vie: via Nazionale da Leopardi a Piazza Luigi Palomba, via Carlo Alberto Dalla Chiesa, via Alcide De Gasperi, via Litoranea e Viale Europa.

US ACLI. COSA FA

Sul sito ufficiale della US ACLI si può leggere la mission:

L’Unione Sportiva Acli è promossa dalle Acli per favorire, sostenere ed organizzare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età e di ogni condizione, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di emarginazione fisica e sociale. L’ US Acli è soggetto promotore di sport per tutti attraverso iniziative funzionali a migliorare la qualità della vita delle persone, la società e la vita civile. Un’attenzione privilegiata è da sempre rivolta ai bambini e ai giovani, non soltanto perché lo sport rappresenta una delle più “facili” attività di ricreazione, di aggregazione e di impegno ma soprattutto perché la pratica motoria, ludica e sportiva riveste un fondamentale ruolo educativo e formativo.