La nuova mappa della camorra: chi “comanda” a Torre del Greco

La Direzione Investigativa Antimafia ha presentato la seconda relazione semestrale del 2022 sul fenomeno mafioso in Italia, basata sui dati raccolti e fotografati nel secondo semestre dell’anno 2021. Il documento rappresenta gli equilibri della criminalità organizzata in tutte le regioni italiane da Nord a Sud passando per il Centro. In questa sede parleremo della situazione che riguarda la camorra a Torre del Greco, fermo restando la possibilità per tutti i lettori di consultare il documento integrale.

Torre del Greco rientra nel settore geografico della provincia meridionale di Napoli. La città corallina, a differenza di città limitrofe come Torre Annunziata ed Ercolano, non presenta particolari dinamiche malavitose autoctone. Nella Relazione si legge:

“L’influenza degli ASCIONE-PAPALE si proietta anche nel vicino comune di Torre del Greco territorio storicamente sotto l’influenza dell’organizzazione FALANGA i cui elementi apicali restano per la maggior parte detenuti. Per altro verso nell’area si registrano attività illecite di una certa gravità non necessariamente o direttamente riconducibili alla criminalità organizzata. Ciò è emerso più di recente da un’indagine per estorsione e usura conclusa dalla Polizia di Stato il 25 ottobre 2021. Mentre un complesso scenario d’illegalità era stato documentato anche dall’inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata e conclusa dai Carabinieri nell’aprile 2021 che aveva riguardato il fenomeno della corruzione elettorale in occasione delle elezioni amministrative del giugno del 2018”.