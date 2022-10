Blitz e perquisizioni a Torre del Greco: arrestato un 27enne per droga

Torre del Greco – I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno condotto una serie di perquisizioni su tutto il territorio cittadino nell’ambito di un blitz anti droga.

Blitz a Torre del Greco: arrestato per droga un 27enne

Durante le operazioni a finire in manette il 27enne G. C., già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato nella sua abitazione 4 panetti di hashish per un peso complessivo di quasi mezzo chilo, alcuni rametti di marijuana in essiccazione e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. L’uomo risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio ed è in attesa di giudizio.