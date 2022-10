La processione dell’Immacolata Concezione si farà. Dopo due anni di stop a causa della pandemia da Covid 19, la città di Torre del Greco è pronta a riabbracciare la tradizionale festa patronale. L’8 dicembre il carro dell’Immacolata, come da sentitissima consuetudine popolare, varcherà la soglia della Basilica di Santa Croce per girare tra la folla festante in gran parte delle vie della città.

Processione dell’Immacolata. Cosa è previsto

Previste in piazza anche le luminarie. Ritorna la normalità e la gioia di celebrare Maria. Ci saranno anche eventi musicali, spazio dunque anche per i festeggiamenti laici. Il programma completo e dettagliato sarà reso noto nella prima decade del mese di novembre. Il carro votivo ritornerà per celebrare un culto che affonda le sue radici nella storia antica di Torre del Greco. Dalla primissima processione sono passati ben 160 anni. Era infatti il 1862 quando per la prima volta, il popolo torrese rese grazie alla Madonna Immacolata.