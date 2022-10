Festa dei Morti a Torre del Greco: gli orari di apertura del cimitero

Modalità di accesso al cimitero di Torre del Greco. Si avvicina il Ponte dei Morti e per tale ragione, in previsione di uno straordinario afflusso di cittadini nel cimitero corallino, il Comune con apposita ordinanza regola l’accesso per i giorni 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre.

Pper i giorni 30, 31 ottobre e per le giornate del 1 e 2 novembre, il cimitero sarà aperto per dieci ore, dalle ore 7 alle 17. Contestualmente dispone la presenza sia all’interno che all’esterno dell’area cimiteriale, di un numero adeguato di agenti di polizia municipale al fine di vigilare sull’osservanza di tutto quanto previsto ai fini della sicurezza e della salute pubblica. E dispone ancora che il personale dei Servizi Cimiteriali in servizio presso il cimitero vigili sull’esatta e corretta osservanza delle regole di accesso e di visita da parte dell’utenza.