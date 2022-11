Un torrese protagonista su Tocca a te! di Carlo Conti: Luigi e il geniale gioco matematico

Un cittadino di Torre del Greco protagonista di Tocca a te!, il format televisivo ideato da Carlo Conti trasmesso da Rai Uno. Le puntate del programma sono fondamentalmente una raccolta di video inviati dai telespettatori: quelli di coloro che dimostrano di avere particolari abilità o capacità vengono trasmessi. È quello che è successo a Luigi Vitiello, di Torre del Greco, e il suo geniale gioco matematico.

Un torrese a “Tocca a te!” di Carlo Conti

“Mi chiamo Luigi Vitiello, sono di Torre del Greco, ho 39 anni. Ho due passioni nella vita: la matematica e le nuove tecnologie. Stasera sono qui per presentarvi un esperimento scientifico. L’essere umano è l’essere più intelligente sulla terra, anche se si pensa che utilizzi solo una minima parte del proprio cervello. Si calcola il 10%. Io con delle tecniche specifiche riesco a utilizzare almeno il 30%. Questa sera ve lo dimostrerò con un semplice gioco matematico”.

In cosa consiste il gioco del cittadino di Torre del Greco Luigi Vitiello

Il gioco di Luigi consiste in ciò: estrae un numero di tre cifre e, a partire da questo, farà in modo che corrisponda alla somma matematica delle cifre che inserisce in una tabella di cinque caselle sia in altezza che in larghezza. Nel suo video il numero uscito fuori è 988: sommando i cinque numeri in orizzontale, in verticale ed in diagonale si vede come il totale sia sempre 988. Il suo intervento si può vedere nella puntata 17 del programma su RaiPlay, a partire dal minuto 3.00.

“Tocca a te!”: cos’è il format di Rai Uno

Tocca a te! è un’idea di Carlo Conti, il programma di RaiPlay a caccia di nuovi talenti: cantanti, ballerini, imitatori, prestigiatori e tanti altri artisti di ogni età. I migliori filmati, inviati direttamente dai telespettatori, sono stati selezionati per realizzare una rassegna di esibizioni originali e divertenti.