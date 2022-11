Processione dell’Immacolata 2022 a Torre del Greco: i turni dei portatori

La festività dell’Immacolata si avvicina e, dopo due anni di pausa forzata, a Torre del Greco si svolgerà la tradizionale processione che porta tra le strade della città il carro trionfale sul quale è installata la statua di Maria. A far sfilare il simulacro sono tradizionalmente i portatori del Carro dell’Immacolata, i quali sono divisi in gruppi contraddistinti dalle fasce di un determinato che portano sul braccio. Costoro fanno dei turni dandosi il cambio presso sedi prestabilite.

Processione Immacolata 8 dicembre 2022 a Torre del Greco: i turni dei portatori

L’uscita dalla Basilica di Santa Croce è prevista alle ore 10 e sarà gestita dai portatori BLU. Percorreranno via S. Noto e il cambio avverrà in via Roma (angolo via V. Veneto) con i portatori GIALLO. Questi porteranno il carro dell’Immacolata lungo Corso Avezzana, Piazza Martiri d’Africa e via Marconi (angolo Circumvallazione) dove riceveranno il cambio dai portatori CELESTE.

Questi condurranno la statua della Madonna per Via Circumvallazione, Corso Vittorio Emanuele, Chiesa Madonna delle Grazie, Chiesa di San Michele e in Largo Santissimo avverrà il cambio con i portatori VERDE. Da Largo Santissimo si procederà verso Largo S.M. di Costantinopoli, Via Comizi e via Fontana (farmacia) dove il carro passerà ai ROSSO.

I portatori ROSSO giungeranno alle Cento Fontane per poi incamminarsi in via Calastro dove consegneranno il carro dell’Immacolata nuovamente ai BLU, che percorreranno via Calastro, Banchina Porto, e Corso Garibaldi dove avrà luogo il cambio con i portatori GIALLO. Da Corso Garibaldi la processione continuerà su via Agostinella e Largo San Giuseppe con il cambio per i portatori CELESTE.

Da Largo San Giuseppe si procederà su via XX Settembre e Piazza Palomba dove avverrà il cambio con i VERDE presso la Chiesa del Carmine. Questi ultimi porteranno il carro lungo Corso Umberto con il cambio in favore dei ROSSO in via Beato Vincenzo Romano nei pressi della banca. I portatori ROSSO si dirigeranno verso Piazza Santa Croce e avverrà dunque il rientro in chiesa.