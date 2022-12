Surgel, dal pesce di qualità ai dolci migliori: l’eccellenza in tavola a prezzi imbattibili

Le festività natalizie sono ormai alle porte e già fremono i preparativi per il tradizionale cenone. Quest’anno, più che mai, risulta ancora più difficile reperire sul mercato prodotti di qualità senza spendere cifre insostenibili, soprattutto a causa dei rincari che stanno interessando un po’ tutti i settori, compreso il comparto alimentare.

Eppure, nella cittadina di Torre del Greco, c’è una realtà imprenditoriale che riesce a contenere gli effetti della crisi, continuando a registrare incrementi di fatturato e offrendo il massimo della qualità a prezzi decisamente competitivi. Si tratta di Surgel Italia, un’azienda specializzata nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di surgelati, pronta a deliziare i suoi clienti, in vista delle imminenti festività, con una vasta offerta di pietanze a base di pesce, rustici, verdure, dolci realizzati dai migliori maestri pasticcieri e tanto altro.

Torre del Greco, un Natale di qualità con Surgel Italia

Surgel Italia nasce nel 2016 dall’esperienza di Francesco Vitiello che, dopo aver collaborato per 7 anni con un’azienda locale, leader nel settore dei surgelati, decide di mettersi in proprio dando vita al punto vendita di Torre del Greco. Un piccolo sogno realizzato ma anche il culmine di un percorso professionale di successo che non tarda a dare i suoi frutti: il negozio riscuote fin da subito grande popolarità attestandosi come punto di riferimento per la spesa delle famiglie e il rifornimento dei commercianti.

Una fortuna che, di certo, non si lega al caso bensì alla formula vincente che Francesco e il suo staff portano ormai avanti da anni: l’attenzione meticolosa alla sicurezza e alla qualità dei prodotti offerti praticando, allo stesso tempo, prezzi convenienti.

“Riusciamo a mantenere prezzi contenuti, pur con un’offerta di qualità, perché acquistiamo la maggioranza dei prodotti dalla fonte, con importazioni dirette dall’Italia e da altri Paesi come Olanda, Spagna, Belgio. Non paghiamo, dunque, altri intermediari” – spiega Francesco.

Qualità e convenienza sono gli imperativi che caratterizzano l’offerta di Surgel Italia anche per il mese di dicembre. Dall’antipasto ai primi piatti, passando per il dolce: nel punto vendita torrese c’è tutto quello che serve per rendere indimenticabile il cenone o il pranzo di Natale e Capodanno. E per chi non può recarsi sul posto è attiva anche la consegna a domicilio.

Tra i prodotti del volantino di dicembre spiccano i gamberi argentini: i più grandi in assoluto e dal sapore irresistibile, disponibili in due differenti formati. Vengono congelati al momento della pesca e immediatamente abbattuti così da conservare qualità e gusto.

Da Surgel Italia è possibile trovare anche il polpo e il calamaro del Marocco: il primo è considerato il migliore al mondo per qualità e lavorazione (0% glassatura) mentre il secondo si distingue per il sapore e la tenerezza del pesce. Non da meno le ali di baccalà salate, fresche e non surgelate, provenienti dall’Islanda. Una pietanza che non può mancare sulle tavole imbandite a festa così come la tradizionale cassata siciliana, realizzata dai maestri pasticcieri Falcone.

Non solo pesce ma tante altre pietanze arricchiscono la vasta gamma di prodotti dell’azienda, assecondando i gusti e le esigenze di tutti. Oltre a puntare sulla qualità, Surgel Italia si impegna a commercializzare prodotti altamente sicuri, ponendo particolare attenzione all’incolumità dei propri clienti.

“Ogni prodotto prima di essere venduto viene testato e controllato, seguendo le severe norme HACCP. Ci accertiamo che in nessun passaggio della filiera logistica ci sia stata l’interruzione della catena del freddo che è alla base dell’integrità dello stesso” – sottolinea Francesco.

“Nel corso di questi anni, il nostro fatturato è costantemente aumentato ed è in continuo incremento anche in questi periodi di crisi, sia per la vendita al dettaglio che per l’ingrosso. I nostri prodotti sono sempre più apprezzati anche dagli altri dettaglianti” – conclude.

SURGEL ITALIA – Info e contatti

INDIRIZZO: Via Nazionale 155, Torre del Greco;

TELEFONO: 08118944932 o whatsapp 3663000414;

SOCIAL: pagina Facebook e Instagram;

E-MAIL: g.s_food@libero.it.

Il negozio è aperto anche la domenica mattina.