Torre del Greco, costringe l’ex a fare sesso con lui e la minaccia con un coltello

Torre del Greco violenza sessuale. Vuole costringere la ex ad un rapporto sessuale e la minaccia con un coltello. 55enne arrestato dai Carabinieri.

La loro storia è finita ma la scelta di chiuderla non è stata concordata. Perché per una 55enne di Torre del Greco l’affetto era diventato solo un ricordo. I tormenti erano quotidiani. Nascevano per motivi banali e tutti sfociavano in violenza.

E anche ora che di coppia è rimasta solo qualche vecchia foto, l’ex marito ha tentato l’ennesimo approccio. La donna ha bussato alla porta dell’abitazione che condividevano perché aveva bisogno di recuperare alcuni effetti personali. A farla entrare un 57enne già noto alle forze dell’ordine, il suo ex compagno di vita. Poi le ha puntato un coltello. L’ha minacciata di morte e poi l’ha ferita al polso. Ha provato a costringerla ad un rapporto sessuale ma la 55enne ha reagito come poteva: urlando a squarciagola.

I genitori della vittima sapevano che avrebbe dovuto incontrare l’ex. Non vedendola rincasare per alcune ore, hanno pensato che fosse accaduto qualcosa e hanno chiamato il 112. I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco sono intervenuti in pochi istanti e per il 57enne sono scattate le manette e poi i domiciliari. Il prossimo passo lo compirà davanti al giudice, quando dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni.