La gioielleria Altieri di via Roma a Torre del Greco è stata svaligiata nella notte dai ladri. Furto con scasso, un blitz notturno dei criminali che si sono introdotti violando la saracinesca ed hanno distrutto i vetri del negozio, per impossessarsi così di gioielli e orologi e darsi alla fuga prima dell’arrivo della polizia.

Ladri nella Gioielleria Altieri: saracinesca accartocciata e vetri in frantumo

Il colpo è avvenuto nella notte. La banda di ladri è entrata in azione quando la città dormiva: stando alle immagini della saracinesca accartocciata non deve essere stato poco il baccano causato dai malviventi che, però, hanno agito in modo quasi indisturbato. Le forze dell’ordine sono state dunque allertate in ritardo e quando sono giunte sul posto non hanno potuto fare altro che cominciare a fare i rilievi del caso per cercare di risalire agli autori del furto. Un risveglio amaro, perciò, per il titolare che ora deve fare il conto dei danni subiti.

La Gioielleria Altieri: un po’ di storia

La gioielleria Altieri è un esercizio commerciale storico di Torre del Greco, nato nel 1930. L’attività è stata avviata da Salvatore Altieri che, seduto al banchetto di lavoro, creava gioielli commissionati da qualche cliente. Nel 1970 il figlio Andrea ha assunto il comando dell’azienda, stando al passo con i tempi moderni e con le varie fabbriche che offrivano prodotti industriali, preparati in vere e proprie catene di montaggio. La Gioielleria Altieri ha sentito il bisogno di perfezionarsi sempre di più attraverso Salvatore, il figlio di Andrea. Oggi l’attività oltre a essere un concessionario di altri brand, produce gioielli propri e offre assistenza tecnica.