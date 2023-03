Il Casatiello napoletano, il re della Pasqua: la ricetta di Catello Di Maio di Cesto Bakery

Il dolce odore dell’impasto che si cuoce si espande nelle case ed in tutte le strade, il calore del forno che riscalda le cucine, il profumo del lievito e degli ingredienti mescolati con le mani e distribuiti nei ruoti che si tramandano dalle nonne ai figli ed ai nipoti. Tutto questo a Napoli e in Campania vuol dire Casatiello, rappresenta la Pasqua ormai lontana soltanto qualche ora. Ogni famiglia possiede la propria ricetta del Casatiello napoletano, tuttavia può essere interessante mettersi alla prova con quella di Catello Di Maio di Cesto Bakery, il forno d’eccellenza di Torre del Greco.

Il Casatiello napoletano: dalle nonne ai nipoti, la tradizione della Pasqua napoletana

La maggior parte delle famiglie napoletane e campane osserva in maniera precisa la tradizione di preparare queste specialità in casa. È anche così che la festa si allunga e diventa più bella, tale che ad ogni morso si assaggia anche cosa vuol dire stare insieme, partecipare tutti alla grande riuscita di momenti che resteranno per sempre impressi nella memoria di ogni componente della famiglia. È l’unità che si manifesta anche attraverso lo stare insieme in cucina, oltre che a tavola.

Catello Di Maio di Cesto Bakery è un artista della panificazione, un fornaio costantemente proiettato nell’innovazione e nella modernità, ma saldamente ancorato alla tradizione. Guai a chi tocca l’essenza del nostro essere: “per andare avanti bisogna guardare indietro”, ripete in continuazione. Catello vuole trasmettere i profumi e i sapori di una volta: non soltanto nei suoi negozi, ma direttamente a casa delle persone.

La tradizione non è un accumulo di usanze senza tempo, ma qualcosa di vivo e che deve vivere perpetuando degli usi che ci caratterizzano nella nostra identità di popolo. È per questo che Catello ha voluto condividere con tutti la sua ricetta del Casatiello napoletano, la stessa che egli utilizza per preparare quelli che vende nei suoi punti vendita. Di Maio si prende cura uno per uno dei suoi prodotti, amandoli quasi come si ama un figlio, dando vita a prodotti di eccezionale qualità e bontà.

La ricetta del Casatiello napoletano di Catello Di Maio di Cesto Bakery

Rinfresco lievito madre

Ingredienti: farina 250 g lievito madre 250 g acqua 112,5 g. Procedimento: impastare tutti gli ingredienti insieme fino a che l’impasto risulterà liscio e asciutto, porre in una ciotola e lasciare lievitare 4 ore a 28°C. In casa questa temperatura si ottiene nel forno con la sola luce accesa, il nostro lievito sarà pronto quando triplicato.

Impasto

Ingredienti: farina forte 300 g, acqua 150 g, sale 12 g, lievito di birra fresco 2 g (opzionale), lievito madre 480 g, sugna 60 g. Procedimento: Sciogliere il lievito nell’acqua. Aggiungere farina sufficiente a compattare l’impasto, e solo dopo l’assorbimento dell’acqua aggiungere il sale. Quindi aggiungere il lievito madre in piccole porzioni. Aggiungere farina e sugna alternandoli fino ad esaurire i due ingredienti, evitando di strutturare troppo l’impasto. Lasciare lievitare a 28°C fino al raddoppio.

Farcitura

Stendere e iniziare a “sfogliare” con 150 g di sugna fino ad esaurimento della stessa, all’ultima stesura vanno aggiunti salumi e formaggi tagliati a pezzi piccoli, consiglio salame napoletano, pancetta, provolone semi piccante, pecorino romano grattugiato e pepe, il tutto va arrotolando chiudendo l’impasto a “bastone”. Porre in un contenitore a 28°C fino al raggiungimento del bordo del contenitore. Cuocere in forno caldo a 190°C.

CESTO BAKERY di Catello Di Maio

Via Salvator Noto 26 – Torre del Greco – 081 849 20 86

Via Falanga 9 – Torre del Greco – 081 976 11 51

Info: info@cestobakery.it