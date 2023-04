Il Centro Medico Villa Carolina, da ormai trent’anni, è un punto di riferimento per Torre del Greco e non solo. Specializzata in patologie cranio-oro-maxillo-facciali, Villa Carolina nasce nel 1993 da un’idea del dottor Antonio Ramondo e con questa configurazione il Centro fa sì che il paziente possa essere visitato a 360 gradi e non solo sotto l’aspetto odontoiatrico. Ad oggi è la dottoressa Roberta Ramondo ad essere il faro di Villa Carolina oltre che un’odontoiatra speciale.

Prevenzione: il motto di Villa Carolina e della dottoressa Ramondo

Come abbiamo già avuto modo di vedere, la dottoressa Ramondo ha particolarmente a cuore i più piccini che con calma e dolcezza riesce a mettere a proprio agio nonostante si tratti dei pazienti più difficili da trattare. Il secondo punto che più sta a cuore alla dottoressa è la prevenzione: che si tratti di grandi o piccini, consultare periodicamente il dentista e stare attenti alla cura della propria bocca, del proprio sorriso e dell’igiene orale è la cosa più importante per tutti.

Da anni, inoltre, Villa Carolina si impegna a portare avanti un’iniziativa molto importante: il mese della prevenzione.

Uno studio odontoiatrico attento a tutte le esigenze dei pazienti

Ciò che troppo spesso ferma i più dal consultare periodicamente il dentista è il prezzo (o, almeno, l’idea diffusa del fatto che il dentista costi troppo e che possa gravare eccessivamente sulle spese familiari): la dottoressa Ramondo, però, ci tiene a sottolineare che “non è costoso il dentista ma è costosa la negligenza”. Che cosa significa? Significa che consultare il proprio dentista e prendersi cura della propria bocca e del proprio sorriso, costa sicuramente molto meno che dover intervenire in casi estremi.

Nonostante ciò, la filosofia di Villa Carolina, del dottor Antonio Ramondo e, in ultimo, della dottoressa Roberta Ramondo, è la seguente: c’è sempre una soluzione a misura di qualsiasi tasca. Qualsiasi sia l’intervento da dover effettuare su un paziente, c’è spazio per tutti: la soluzione da attuare viene sempre concordata a misura del paziente e in base al caso e alle possibilità.

Come direbbe la dottoressa Ramondo: “Esiste una soluzione adatta ad ogni paziente e una soluzione adatta ad ogni tasca. Troviamo soluzioni per tutti, veniamo in contro a tutti e nessuno è andato mai via dallo studio per un problema economico”.

RIEPILOGO INFO

Sito web: Villa Carolina

Facebook: Dottoressa Roberta Ramondo

Telefono: 081 882 3335

Mail: info@villacarolinacentromedico.it