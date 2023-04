Farà tappa anche a Torre del Greco il Bizzarro Motor Show, uno spettacolo itinerante di acrobazie ed esibizioni estreme che vede protagoniste auto, moto ed altri veicoli. Si arricchisce così il calendario degli eventi previsti in provincia di Napoli in questa primavera.

Acrobazie, stuntman ed adrenalina a Torre del Greco: lo spettacolo del Bizzarro Motor Show,

Lo show nasce dall’idea di Davide Bizzarro, proveniente da una famiglia di stuntman che vanta numerose collaborazioni con il mondo del cinema e della TV. Le origini di questo spettacolo risalgono agli anni ’30 in USA, dove si tenevano i primi Motor Show che incantavano e tenevano con il fiato sospeso il pubblico americano: le auto attraversavano un percorso dissestato ad ostacoli dal quale ne uscivano distrutte. Il format arriva in Europa negli anni ’40 quando alcuni prigionieri tedeschi che avevano assistito agli spettacoli negli States fecero ritorno in patria raccontando i singolari eventi ai quali avevano assistito.

Una storia che nasce negli USA, ecco come i Bizzarro portarono il Motor Show in Europa

Un gruppo di essi cominciò a proporre una versione europea dello spettacolo, del quale era presentatore Pascal Bizzarro, circense italiano e padre di Davide. Pascal si ritrovò per caso ad essere pilota in prima persona dopo l’infortunio di uno stuntman, dando inizio così ad una storia di esibizioni che si è tramandata di padre in figlio.

Davide, cresciuto nel mondo di questi spettacoli a metà tra il circo e il cinema estremo, è stato un enfant prodige: a14 anni apparve su tutti i giornali come il “bambino record” saltando 15 macchine con la moto durante lo spettacolo offerto dai Bizzarro al Motorshow di Bologna.

Il Bizzarro Motor Show a Torre del Greco, come partecipare allo spettacolo

Una storia che oggi i Bizzarro portano in giro con i loro spettacoli, arricchiti di esibizioni con il tempo e sempre più carichi di adrenalina. Il Bizzarro Motor Show sarà a Torre del Greco dal 19 aprile al 1° Maggio, in Via Nazionale zona Leopardi. Previsti due spettacoli al giorno, alle 17.00 e alle 21.00 nei giorni infrasettimanali ed alle 17.00 e 19.30 la domenica. Il martedì, invece, lo spettacolo sarà chiuso al pubblico.

Per partecipare all’evento è previsto un biglietto di ingresso dal costo di 12 euro nel weekend e di 8 euro negli altri giorni. I ticket si possono preacquistare on line su www.bizzarromotorshow.it, dove sono disponibili anche video ed altre informazioni sull’evento.