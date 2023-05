Orgoglio di Torre del Greco: Alessandra vince l’International Cup di Teamgym in Repubblica Ceca

Ennesimo riconoscimento per le atlete del Centro Ginnastica Turris di Torre del Greco. Nella giornata di ieri si è svolta l’International Cup di Teamgym targato FISAC (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici), nella città di Olomuc, In Repubblica Ceca. Lì l’atleta Alessandra Falanga, di soli 11 anni, ha portato in alto il nome della città del corallo salendo sul gradino più alto del podio. Da qualche mese la giovane ginnasta è entrata nel giro della nazionale.

Alessandra Falanga ha preso parte alla competizione per la categoria Giovani 1 andando in prestito alla società Gymnastix di Reggio Emilia. Le nazioni che hanno preso parte sono Austria, Italia e Repubblica Ceca. Enorme la soddisfazione della sua istruttrice, la sua inseparabile coach Ersilia De Chiara, che purtroppo però non è potuta partire per Olomuc ed accompagnare la giovane atleta.

“Molte sono state le emozioni e tante le difficoltà in quanto questa piccola ginnasta di 11 anni si è trovata obbligata a partire da sola con il padre. Da sola è partita, da sola ha gareggiato e da sola ha vinto. Ciò significa che questa bambina ha perseveranza, amore e dedizione verso questo sport. Oggi è un giorno importante perché ci sono le Elezioni Comunali a Torre del Greco e spero vivamente che qualcuno che ami lo sport, come noi, ci dia la giusta importanza e soprattutto un luogo consono per far sì che queste ginnaste portino sempre più in alto il nome di questa città”.

Incontenibile la gioia di Alessandra che ha affermato: “Non avevo con me la mia istruttrice. È stato emozionante ed è stata un’esperienza che non dimenticherò mai. Quando ci hanno premiato è stato bellissimo ed ero felicissima”.