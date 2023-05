Elezioni Comunali 2023 a Torre del Greco: spoglio, affluenza, risultati in tempo reale

La tornata elettorale servirà ad eleggere, oltre al sindaco, anche i 24 componenti del Consiglio comunale. I cittadini potranno esprimere due preferenze per la scelta dei candidati consiglieri, ma solo se appartenenti alla stessa lista e di sesso diverso. Inoltre, si potrà effettuare il voto disgiunto, cioè scegliere una preferenza per il sindaco e fino a due preferenze per consiglieri comunali, anche se questi ultimi sostengono un candidato sindaco diverso. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio comunale, invece, il 60% dei seggi sarà attribuito proporzionalmente ai candidati consiglieri più votati tra le liste che sostengono il sindaco vincente. Il restante 40% sarà suddiviso tra le restanti liste che andranno a costituire la forza di opposizione.