Nella giornata di ieri il neo sindaco Luigi Mennella si è concesso un’intervista nei nostri studi. Il primo cittadino di Torre del Greco ha risposto alla domanda legata alla gestione di Giovanni Palomba. Successivamente il focus si è spostato sulle prime manovre che farà il neo sindaco per dare un nuovo volto alla città del corallo.

Le parole di Mennella

Il sindaco ha commentato così la gestione Palomba: “Guardo da cittadino e vedo la macchina comunale messa male”. Su i primi lavori da svolgere, Mennella sembra essere chiaro: “Anche se sono stati fatti dei piccoli miglioramenti, c’è ancora tanto da lavorare sulla situazione immondizia. Anche le erbacce per strada devono essere tolte. Saranno le mie prime preoccupazioni infatti ho già cominciato a lavorarci”.

Il sindaco ha poi aggiunto: “Metterò mano alla macchina comunale. Incontrerò i dirigenti anche se non so quanti ne siano rimasti. Sicuramente so che il segretario generale non c’è più e ne è stato nominato uno nuovo per questi mesi, come mi ha detto Palomba al telefono. Insomma noi lavoreremo da subito per questa città”