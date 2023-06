Hanno perso l’amatissimo cane nel giorno del proprio matrimonio. È successo ad una coppia di Torre del Greco che ha celebrato le nozze lo scorso 3 giugno e che, il giorno successivo, è stata investita dal dolore immenso di avere smarrito Marley, che è scappato dalla struttura di San Sebastiano al Vesuvio alla quale era stato affidato non potendo “partecipare” al matrimonio.

Marley, il cane scompare il giorno del matrimonio dei suoi padroni

I novelli sposi, Federica e Giuliano, hanno appreso la notizia il 4 giugno, mentre la famiglia della sposa era stata messa al corrente circa 4 ore dopo l’avvenimento. La coppia è distrutta per quanto accaduto, provando per Marley un bene davvero paragonabile a quello per un figlio. “È una tragedia, abbiamo un dolore dentro allucinante”, commentano nella speranza di poter riabbracciare il cane il prima possibile.

Marley ha 9 anni ed è un incrocio tra maltese e yorkshire, di taglia piccola e di colore beige chiaro. Indossa un collare di colore blu con la targhetta che riporta il suo ed un numero di telefono, oltre ad una pettorina sempre di colore blu. Ha il microchip. È stato avvistato per l’ultima volta domenica 4 giugno alle ore 7.30 presso il distributore Self24 di via Benedetto Cozzolino a Ercolano (nei pressi della paninoteca Aum Aum).

“Se vedete una foto mandatela subito. Cercare di metterlo in sicurezza o di non perderlo di vista. Offritegli prosciutto o wurstel per cercare di tenerlo accanto a voi mentre vi raggiungiamo. Non si lascia avvicinare perché è diffidente e sarà molto impaurito. Offresi grande ricompensa per il suo ritrovamento! Per informazioni contattare ai seguenti numeri: 081476522 – 3313634641 – 3404162816 – 3383877130 – 3917518682 – 3394708257 – 3917553916″.