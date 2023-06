Al via la stagione 2023/2024 per la Turris che in giornata odierna ha pubblicato il listino prezzi della campagna abbonamenti. La vendita avrà il via dal 3 luglio ed ha visto un piccolo calo generale di prezzo in ogni settore. L’obiettivo è quello di riempire il più possibile l’Amerigo Liguori in vista di un campionato che si preannuncia difficilissimo vista la foltissima concorrenza che ci sarà nel girone C che dagli addetti ai lavori è stato definito come una “B2”.

“FaCCiamolo ruggire”, la campagna abbonamenti Turris: tutti i prezzi

Con un post sui propri canali social, la squadra di Torre del Greco ha annunciato i prezzi della prossima campagna abbonamenti. Tagliandi leggermente ribassati rispetto la stagione scorsa per cercare di portare più gente possibile allo stadio. Oltre la “tribuna vip” che ha un costo di 1000 euro, tra gli altri settori c’è la tribuna coperta e scoperta che costeranno 230 e 180 euro. Per quanto riguarda i ridotti per la tribuna, quello riguardante gli over 65 le donne e gli under 18 costa 150 euro. Mentre per gli under 12 il prezzo sarà 100 euro. La curva invece vede il suo prezzo fissato a 100 euro.

Diritto di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione

La società ha poi voluto aggiungere alcune precisazioni: “Chi ha sottoscritto l’abbonamento nella scorsa stagione, avrà una prelazione sulla conferma dello stesso posto a sedere (oppure effettuare un cambio) fino al 14 luglio. I nuovi abbonati non possono, in virtù di tale prelazione, scegliere una postazione occupata da chi è in possesso del vecchio abbonamento. Potranno farlo esclusivamente dopo il 14 luglio qualora il posto scelto non sia stato confermato da chi ne aveva diritto entro quella data. Gli abbonamenti 2023/24 saranno acquistabili presso la segreteria dello stadio “Amerigo Liguori” a partire dal 3 luglio tutti i giorni dalle ore 17 alle 19 tranne il sabato e la domenica. Nell’arco dell’intera stagione saranno previste due giornate coralline: una nel girone d’andata e l’altra in quello di ritorno”.