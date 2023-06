Mennella annuncia: “Stadio nuovo e cittadella dello sport”. La bozza del progetto

Il sindaco Luigi Mennella scende ancora una volta in campo a favore della Turris. Nella giornata di ieri si è incontrato con una rappresentanza dei tifosi per discutere del tema stadio e “pre filtraggio” che tanto ha destato polemiche tra i cittadini torresi. Sul tema stadio si è parlato anche del progetto futuro “cittadella dello sport” che, grazie ai fondi PNRR, potrà finalmente prendere vita dopo anni di parole al vento e chiacchiere mai trasformate in fatti. Al termine dell’incontro i tifosi sono risultati molto soddisfatti ed hanno scelto insieme al primo cittadino di Torre del Greco di rendere questo “appuntamento” un punto fisso ogni 2 settimane. Per rendere sempre più vicina la questione Turris al popolo corallino.

Mennella si espone sulla “cittadella dello sport”

L’argomento chiave era il futuro della Turris e delle sue strutture. E la “cittadella dello sport” potrà essere la soluzione che porrà fine a tutti i problemi che la squadra corallina ha dovuto subire per colpa del proprio stadio. I tifosi naturalmente hanno anche chiesto la possibilità di ammodernare l’attuale Amerigo Liguori ed hanno ricevuto una risposta positiva da Mennella e dal vicesindaco. I due però hanno precisato che non saranno fatti grossi investimenti perché l’obiettivo è spendere il capitale in favore dello stadio nuovo che sorgerà nella cittadella.

Come confermato dalle parole del sindaco, la giunta si sta muovendo a favore di questo progetto e sono stati avviati i primi contatti con chi di dovere. L’obiettivo è la costruzione di una buona infrastruttura, con una curva come i tifosi chiedono da tempo e la giusta divisione degli spazi per il settore di casa e quello ospite.

Come sarà la cittadella dello sport: il progetto da cui si parte

La cittadella non avrà solo lo scopo calcistico, bensì l’obiettivo è quello di costruire un vero e proprio villaggio sportivo. Infatti, vicino al futuro stadio, l’idea (seguendo i progetti della gestione Palomba già finanziati con oltre 8 milioni) è quella di far sorgere un campo da basket. Oltre questi due campi ci dovrebbero essere anche una piscina e altre 2/3 strutture che possano promuovere lo sport a Torre del Greco favorendo l’attività giovanile. Proprio i giovani che sembrano essere sempre più centrali in ogni progetto del neo-sindaco.

La questione Liguori

Lo stadio Amerigo Liguori da anni oramai è costantemente nell’occhio del ciclone tra polemiche varie. Una su tutte è quella legata alla questione “pre filtraggio” sia dei tifosi ospiti che quelli di casa. Infatti quando la Turris gioca in casa, la zona centrale di Torre del Greco si paralizza. Tra strade chiuse e altre che diventano aperte ad entrambi i sensi di marcia, la città va spesso in difficoltà e le critiche che arrivate aumentano ogni settimana.

L’idea del sindaco per evitare questo problema in vista della prossima stagione calcistica è quella di creare un nuovo passaggio per i tifosi ospiti che saranno accolti da viale dello Sport. A proposito di ciò Mennella ha già organizzato un confronto con il primo dirigente di polizia del commissariato di via Sedivola per discutere di ciò e ufficializzare la l’idea. Rendendo così il centro abitato di Torre del Greco il giorno della partita attraversabile liberamente, senza paralizzare una zona cardine della città. Chiudendo una volta per tutte una questione che ha sempre alimentato feroci polemiche.