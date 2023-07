Lo Sky Terrace dell’Hotel Marad: l’eleganza e una vista mozzafiato tra il Vesuvio e Capri

Sorseggiare un drink avvolti dalla brezza del Golfo di Napoli, abbracciati dal tramonto tra il Vesuvio e Capri. È questa l’esperienza che offre lo Sky Terrace dell’Hotel Marad, il raffinato ed elegante rooftop dell’albergo di Torre del Greco.

Marad Drink: lo Sky Terrace dell’Hotel Marad a Torre del Greco

Immaginate di uscire da un ascensore e trovare subito di fronte la vista dell’isola di Capri, forte e nitida: un quadro dalla straordinaria bellezza mai uguale a sé stessa, che cambia di minuto in minuto attraverso i colori, a seconda della forma e della grandezza delle nuvole, del momento della giornata e della stagione.

Un dipinto impressionista che si forma davanti ai nostri occhi, in continuazione, per trovarsi ogni volta davanti a uno spettacolo diverso. Questa è la percezione che dà il panorama di Marad Drink, aperto a tutti, anche agli ospiti esterni all’albergo, mettendo a disposizione una cornice incantevole a chiunque voglia concludere la propria giornata con un brindisi, un aperitivo o un ottimo drink. È ben assortito anche il menu food che annovera autentici capolavori come le polpette di baccalà o il carpaccio di pesce di spada, oltre all’offerta variabile in base alle disponibilità di cibo fresco di giornata.

Drink classici e twists

Gioiello dell’Hotel Marad è il bar che nel corso degli anni è diventato un vero e proprio punto di riferimento della struttura: una creatura modellata da Rosario Perna nell’ultimo decennio e che oggi lo vede alternarsi dietro al bancone con Donato Sorrentino. È possibile chiedere il proprio drink classico preferito, che sarà preparato come impone la regola della perfezione, tuttavia per vivere un’esperienza piena è consigliabile sfruttare la sperimentazione di una miscelazione più artigianale, lontana dagli standard. È così che nascono per esempio i twists on classic, ossia le variazioni dei drink classici ispirate dalle materie prime fresche che offre la stagione.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*

L’eleganza ricercata che guarda sempre all’innovazione

L’hotel si trova all’ombra del verde del Parco Nazionale del Vesuvio, mentre il piano terra, da dove si prende l’ascensore per salire al rooftop, è un concentrato ben distribuito di elementi di arredamento classici e contemporanei. È evidente la red line che ispira l’Hotel Marad anche nell’arredo, curato in tutti i dettagli dall’interior designer Raffaello D’Amato: l’innovazione e le tendenze contemporanee si mescolano ai pezzi storici seguendo sempre la strada del buon gusto, della ricercatezza, dell’eleganza.

L’Hotel Marad: un po’ di storia

L’albergo fondato dall’Ingegner Raffaello Palomba oggi è gestito dalla moglie Rita, le figlie Adelaide e Marida e dalla terza generazione composta da Raffaello, Roberto, Alessandro. Il proprio successo l’ha raggiunto grazie alla capacità di accogliere con classe, con calore e quella riservatezza che sono fondamentali per mettere a proprio agio gli ospiti, farli sentire a casa in maniera intima e tranquilla. Un know how accumulato nel tempo, trasferito in ogni esperienza messa a disposizione dei clienti, in grado di posizionare l’Hotel Marad un gradino più su. In alto, come la sua magnifica terrazza tra il Vesuvio e il mare.