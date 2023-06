AEC, torna l’Aperitivo Culturale per festeggiare il terzo compleanno: musica ed esposizioni gratis

Torna l’Aperitivo Culturale organizzato dall’AEC di Torre del Greco, questa volta per festeggiare il terzo compleanno dell’Associazione: appuntamento il 5 luglio a partire dalle ore 19 al Cafèstreet 45 di via De Gasperi.

Artigianato e musica con ingresso libero: l’AEC organizza l’Aperitivo Culturale

Un compleanno, ancora una volta, festeggiato abbracciando la città e le sue espressioni culturali: questo l’intento dell’AEC che per celebrare i tre anni di attività sul territorio ha organizzato un evento nella cornice del Cafèstreet 45, affacciato sul golfo di Napoli. Si tratta dell’Aperitivo Culturale, un’iniziativa con la quale l’associazione punta a far conoscere le proprie attività ad un pubblico sempre più vasto ed offre, al contempo, uno spazio espositivo per artigiani, fotografi ed artisti del territorio in senso lato. Non mancherà la musica a fare da tappeto all’iniziativa, con l’esibizione di artisti locali: l’ingresso alla serata sarà gratuito.

Iscriviti alla newsletter per essere informato sulle notizie di Torre del Greco. Nome e Cognome* Indirizzo email*



“Cittadini, amministrazione, volontari ed artisti avranno la possibilità di interfacciarsi con realtà nuove o emergenti del territorio per creare una sinergia che collochi le sue radici nell’ambito dell’associazionismo attivo“. Con queste parole, l’Associazione Eco Culturale presenta la serata evento che si colloca nell’ambito del fondo europeo ESC30, progetto di solidarietà dell’Unione Europea.

Aperitivo Culturale al Cafèstreet 45 di Torre del Greco: il programma completo

Tra musica, esibizioni live, quadri e le più varie esposizioni, l’Associazione Eco Culturale promette di regalare una serata davvero speciale all’insegna della cultura e dell’ambiente. Gli spazi del Cafèstreet 45 ospiteranno le esposizioni pittoriche di Serena Raia, Maria Rosaria Fortunato, Alessio Esposito Langella, Cristian Russo, Ilaria Colamarino e Giusy Carotenuto. Esporranno poi le fotografe Iolanda Incarnato e Carmen Laezza. Spazio anche all’arte dell’incisione del cammeo, con Antonio Marrazzo ed Antonio Federico, alla street art con Daniele Scala ed all’arte del makeup con Mariateresa Vitiello.

Un posto di primo piano lo avrà la musica: non solo con l’esposizione dei prodotti della Imago di Diego Tatè, storica realtà dell’hi-end, ma anche con una ricca scaletta di esibizioni. Saliranno sul palco Carla Fucci, il duo Toto Toralbo e Raimondo Esposito, i Filigrana e gli Ear Buzz. L’Aperitivo Culturale vedrà poi la partecipazione di importanti realtà del territorio particolarmente vicine al pubblico giovanile: il Forum dei Giovani di Torre del Greco ed i progetti Musicology e ReSurgo, protagonisti della movida cittadina. Anche la nostra testata Vesuvio Live sarà partner dell’evento e sarà presente per documentare le esposizioni e raccogliere le testimonianze dei partecipanti all’Aperitivo, il cui ingresso è gratuito.