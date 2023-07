Mercato Turris: si punta a Starita, in porta si osserva D’Aniello. Tutto fermo per Franco mentre il Bari vuole Fasolino

Parte il mese di luglio e inizia il calciomercato della Turris, anche se a rilento in attesa di scoprire il prossimo allenatore. Tra cessioni e acquisti, questa prima settimana per i corallini scorre tra il dubbio del dopo Leonetti e la scelta degli under giusti da poter far partire nell’undici iniziale. Per la squadra di Torre del Greco però si parla anche in fase di cessioni, visto che il Bari (spinto dal Calcio Napoli) vuole provare l’assalto a Fasolino.

Starita e D’Aniello alla finestra, tutto fermo per Franco. Il punto del mercato corallino

Salutato Vito Leonetti, la Turris è alla ricerca di un degno successore che possa garantire una decina di gol come il talento pugliese ha sempre fatto nella sua esperienza a Torre del Greco. Proprio per questo motivo i corallini hanno chiesto informazioni per Ernesto Starita. L’ala campana del Monopoli è in uscita dai pugliesi ed è reduce da un campionato chiuso con 10 gol e 5 assist. Trattativa che può essere più semplice grazie anche agli splendidi rapporti con Claudio Parlato, agente del calciatore e procuratore anche di Giannone e Franco (più altri ex Turris nel passato tra cui Vacca, Aliperta, Cunzi e Addessi tra tutti). Per ora la trattativa è ancora in uno stato iniziale e per saperne di più ci vorrà qualche giorno.

Per la tematica under invece i corallini (come nell’idea di gioco proposta da Bruno Caneo) hanno puntato forte su Andrea D’Aniello, portiere classe 2003 del Pescara (con un passato al Cagliari), ha giocato l’ultimo campionato primavera con gli abruzzesi disputando 31 partite subendo 38 gol riuscendo a fare 8 porte inviolate. Insieme alla Turris, sul giovane portiere ci sono anche Audace Cerignola e Renate, ma i campani sembrano leggermente avanti.

Per Daniele Franco (di cui ne abbiamo parlato una settimana fa) non è cambiato nulla, anche perché il calciatore è in vacanza e aspetterà di incontrarsi con Rastelli e Perinetti ad Avellino per decidere la prossima destinazione. I corallini sono sempre in testa per accaparrarsi il giocatore e la volontà del centrocampista in caso di cessione è quella di tornare a Torre del Greco.

Il Bari punta forte su Fasolino

Il portiere sorpresa del 2023 corallino è richiesto da ogni categoria dalla A alla C. Oltre all’interesse della Salernitana, dopo una richiesta di informazioni di circa due settimane fa, il Bari nelle ultime ore si è messo con forza su Gaetano Fasolino. I pugliesi infatti, quasi sicuri di perdere Caprile, hanno virato sul portiere che ha convinto i dirigenti dei galletti a suon di prestazioni da top. Naturalmente l’operazione sarà gestita con il Napoli che terrà attentamente sott’occhio l’estremo difensore.