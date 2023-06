Turris, inizia l’assalto per il ritorno di Franco. L’Avellino è pronto a cedere il calciatore

Dopo l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C, la Turris ha iniziato ad affacciarsi anche alla seduta di mercato che inizierà il prossimo 1 luglio. Naturalmente ci sarà da sciogliere anche il dubbio allenatore, dove sembra esserci un testa a testa Fontana-Caneo, ma i corallini per non perdere tempo e possibili occasioni monitorano attentamente anche la situazione di alcuni calciatori. Su tutti quella di Daniele Franco. Il calciatore è tornato all’Avellino dopo il prestito a Torre del Greco ma è candidato a ritornare nella città del corallo a titolo definitivo.

L’Avellino riflette su Daniele Franco e la Turris osserva

Con l’arrivo del ds Perinetti e l’obbligo di vincere, l’Avellino vivrà un’estate complicata e decisiva per il futuro dei lupi. Con un girone C, che da molti è rinominato come B2, c’è bisogno di dover assemblare una rosa che possa seriamente competere con le corazzate che quest’anno giocheranno nel girone sopracitato.

Obbligatorio dunque un periodo di massima osservazione di tutti i giocatori presenti e tra questi c’è Daniele Franco che, secondo le ultime indiscrezioni, sarà uno dei primi partenti. Complice anche un rapporto con il tecnico Rastelli che non è stato dei migliori a seguito di alcune scelte tecniche. Il calciatore potrebbe seriamente prendere in considerazione l’ipotesi addio che l’Avellino sembra accordare.

Proprio su questa ipotesi si è fiondata la Turris che vorrebbe a tutti i costi riportare il suo gioiello “a casa”, indubbiamente da chi sarà il tecnico (anche perché i due contendenti alla panchina hanno già allenato il centrocampista e sarebbero felicissimi di poterlo riavere). I corallini per ora stanno solo monitorando la situazione ma a breve potrebbe essere previsto un assalto decisivo per poter riportare in via definitiva una volta per tutte Daniele Franco a Torre del Greco.

La stagione di Franco

Daniele Franco nella scorsa estate è arrivato nel capoluogo irpino con la speranza di fare il salto definitivo. Le premesse fanno ben sperare ma complice una situazione di squadra molto complessa e le tante divergenze società-tifosi, il centrocampista vive ad Avellino un periodo complicato. Con l’arrivo del tecnico Rastelli, l’ex Turris sembra ritrovare i minuti ma la tanta abbondanza nel centrocampo dei lupi gli mette il bastone tra le ruote e piano piano esce sempre più fuori dall’undici titolare. A gennaio con l’arrivo del mercato il calciatore torna a Torre del Greco in prestito con la speranza di rilanciarsi e ci riesce mettendo in mostra un calcio sopraffino ed una visione di gioco unica, ritornando quello dei tempi d’oro.