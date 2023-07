Nella giornata di ieri il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha effettuato il famoso “viaggio esplorativo” per capire se realmente la Circumvesuviana avesse avuto dei miglioramenti di servizio con l’orario sperimentale sulla linea Napoli-Sorrento. Tra le varie persone che hanno seguito il sindaco in questa avventura c’era anche Corrado Sorbo, vicepresidente Federalberghi Costa del Vesuvio. Sorbo ai nostri microfoni ha detto la sua sulla situazione e spiegato l’importanza di avere dei mezzi di trasporto funzionanti in una Campania piena di turisti.

Le parole di Corrado Sorbo sulla questione EAV

Ai nostri microfoni Corrado Sorbo dice: “Diciamo che in termini assoluti mi sembra di capire che sulla tempistica questa situazione non porta ritardi notevoli se non legata al disagio del ritardo del cambio a Torre Annunziata. Dal mio punto di vista da operatore turistico è immaginare i problemi nel dire ai nostri ospiti le varie indicazioni per andare a Castellamare in una situazione odierna”. Continua poi parlando dello stato dei treni facendo un “tragico” paragone: “Purtroppo lo stato dei treni non è dei migliori, al ritorno abbiamo preso un treno che io prendevo la mattina per andare a scuola al Pantaleo da Portici, senza aria condizionata in condizioni incredibili”.

Corrado Sorbo poi fa un importante passaggio anche sulla situazione delle stazioni nei confronti dei portatori di handicap: “La grande meraviglia che nessuna delle stazione che abbiamo visto ha un accesso per i portatori di handicap, nemmeno il supporto minimo, ci sono solamente gradini”.

La premessa di Sorbo in vista del futuro

Prima di chiudere il discorso, il vicepresidente Federalberghi Costa del Vesuvio fa una premessa: “Sentendo i commenti degli altri viaggiatori sembrava migliorata la linea da Napoli per i nostri comuni visto che non c’è più l’alternanza con le linee per Pompei o Sorrento ma dobbiamo verificare, ma immagino il disagio pe i pendolari e tutti i turisti. Speriamo di migliorare perché abbiamo sviluppato tanto negli ultimi anni che hanno aumentato il numero dei turisti”.